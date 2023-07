José lancia Pagano: lo manda Totti. Partirà per il ritiro insieme a Pisilli

Rinforzi a Trigoria non ne sono arrivati, se non due svincolati (Ndicka si aggregherà al gruppo il 17 luglio) e allora José Mourinho ha dovuto riprendere da dove aveva lasciato e cioè lanciare giovani, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Tra i nomi sulla lavagnetta tattica negli spogliatoi è apparso quello di Pagano, appena sotto a quelli di Matic e Aouar. In realtà Riccardo è un trequartista puro al quale piace spaziare in mezzo al campo, cercarsi palloni da trasformare in assist e gol. Se la descrizione, anche solo un istante, ha fatto pensare a Francesco Totti non è un caso. Pagano in Primavera indossa la maglia numero 10 ed è proprio la leggenda romanista a curare i suoi interessi attraverso la CT10 Management. Ennesima dimostrazione di quanto Totti ci veda lungo con i giovani e capisca chi ha o meno del talento: "Ho l'opportunità e il privilegio di averlo al mio fianco, con lui è bello par-larne, mi dà molti consigli, mi dice cosa fare e non fare dentro e fuori dal campo. La 10? Mi dà tanta responsabilità e mi piace averla", ha detto Pagano in un'intervista di pochi mesi fa. Mourinho lo ha visto più volte giocare con la Primavera dalla tribuna del Tre Fontane e si è convinto a portarlo con sé in ritiro nonostante sia un classe 2004 e ancora non abbia esordito in Serie A. Insieme a lui in Algarve ci sarà Pisilli, l'altro giovane in rampa di lancio.