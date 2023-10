José è squalificato. Seguirà la squadra dal “solito” pullman

Non sarà in panchina, ma avrebbe voluto tanto esserci. E chi pensa il contrario "è un'idiota". Firmato: Mourinho. Come scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, è un José agguerrito quello che questa sera sarà a San Siro contro la "sua" Inter. Vedrà la partita dal pullman o comunque da un posto dove non potrà essere infastidito. Agguerrito perché non ha perso occasione di difendere Lukaku e di mettere pressione a Simone Inzaghi certificando che ha la squadra più forte della Serie A. Lo Special One del primo anno nella Capitale, che non perdeva occasione di ammiccare ai nerazzurri in nome dei triplete vinto nel 2011, è solo uno sbiadito ricordo. Nel giro di due stagioni è rimasto stregato dalla passione dei romanisti e ha lottato per avere di anno in anno una rosa sempre più competitiva. In parte ci è riuscito, anche se oggi a San Siro le assenze saranno molto pesanti. Quattro titolari guarderanno la partita dalla tv, si tratta di Pellegrini, Dybala, Smalling e Spinazzola. Ai quali vanno aggiunti Renato Sanches, infortunato da circa 40 giorni, e i lungodegenti Abraham e Kumbulla. La formazione che José dovrà schierare è praticamente obbligata fatto salvo un paio di ballottaggi. In mediana, ad esempio, Bove e Aouar lottano per un posto. Stesso copione in avanti dove potrebbe essere confermato El Shaarawy al posto di Belotti come partner di Lukaku. A dirla tutta c'è anche un dubbio sulla fascia destra perché Celik è piaciuto contro lo Slavia Praga e non è escluso che possa partire al posto di Karsdorp. Non dovrebbero esserci dubbi sulla difesa, il recupero di Llorente consentirà al portoghese di rimettere Cristante a centrocampo. In mediana ci sarà Paredes. Sulla fascia sinistra l'unica possibilità è Zalewski. Infine, l'attacco in cui Lukaku sarà il punto di riferimento di tutti. Romelu sorride, vive sereno e continua a segnare. Mentre stava partendo per Milano si è anche fermato a firmare autografi ai romanisti accorsi in aeroporto per sostenerlo. Insomma, l'ambiente che troverà a San Siro potrebbe solo caricarlo e dargli gli stimoli per trovare il gol dell'ex.