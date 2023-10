José: “A Roma esiste l’anti-mourinhismo”

L'affondo dello Special: "Essere contro di me fa vendere. In questa città c'è chi era felice quando non si vinceva niente"

Redazione

Il futuro può attendere. Il rumore dei nemici no. Dopo due anni e con il tramonto dell'avventura a Roma all'orizzonte, per Mourinho è tempo di togliersi qualche sassolino dalle scarpe:"Il mourinhismo lo conoscono le persone che sanno cosa ho fatto. L'anti-mourinhismo è cavalcato da gente felice in tutto il tempo in cui la Roma non vinceva una coppa". Parole che accendono la città, alimentano le discussioni sui social e nell'emittenza radiofonica privata, stella polare degli umori della tifoseria. Che Mou attira a sé. E ritorna il tallone d'Achille, rappresentato dal futuro: "Non so se potrò rimanere di più. Prima della finale di Budapest ho promesso ai calciatori che sarei rimasto e adesso sono qui". Adesso. Domani? Difficile. Semplicemente - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - perché lo scorso 31 maggio dipendeva esclusivamente da lui. Ora non più.

Il contratto con la Roma scade fra 8 mesi e nonostante le reiterate aperture sibilline del portoghese, ad oggi i Friedkin non hanno ancora risposto.José rimarrebbe. L’Arabia l’ha messa in stand-by. Proprio per la voglia di restare nel calcio che conta. Il problema è che trascorrono le settimane e non si muove nulla. Da questo punto di vista, i Friedkin possono essere considerati una proprietà anomala. Non parlano. Non solo all'esterno. Anche internamente. Il loro primo referente è il gm Pinto, non José che è stato sempre abituato a essere il Re Sole. C'è riuscito anche a Roma ma in parte, non con la proprietà. Per 30 anni è stato lui a dettare i tempi. Con i Friedkin non è più così. Anzi, non lo è mai stato. E per uno che ammette di non essere mai stato "un grande esempio di umiltà" è difficile da digerire.

