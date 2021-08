Jordan, la luce dopo il lungo stop

Veretout ha tenuto per sé l’entusiasmo per la doppietta per rispetto verso la sua ex squadra, ma dentro scoppiava di gioia

Non esulta dopo la doppietta alla Fiorentina, il rispetto viene prima di tutto. Jordan Veretout, ex viola, ha tenuto per sé l’entusiasmo ma dentro scoppiava di gioia, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il francese ha concretizzato prima un assist di Abraham, poi uno di Shomurodov dimostrando di aver già trovato l’intesa con i nuovi acquisti. Ha giocato 87 minuti e poi ha dato il cambio a Bove, mettendosi alle spalle il finale della scorsa stagione in cui ha rimediato una lesione muscolare in Europa League contro lo United che lo ha frenato nella scorsa al titolo di capocannoniere giallorosso (ha chiuso la stagione con 11 gol). Il timore questa estate era l’inizio del campionato, perché durante la preparazione è stato vittima di un altro infortunio muscolare che ha fatto temere il peggio.