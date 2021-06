Italia, la vita è adesso: la Nazionale sogna un Europeo da protagonista

Stasera scatta Euro2020: calcio d'inizio all'Olimpico contro la Turchia

Il bello dell'Italia per l'Europeo. La competizione parte stasera all'Olimpico. In ritardo di un anno, conseguenza della pandemia. Ma il calcio, con il debutto della Nazionale contro la Turchia all'Olimpico, ci aiuterà a voltare pagina già stasera, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. Insieme al nostro Paese che, nell'ultimo triennio, ha riscoperto l'azzurro. La gente si è riavvicinata proprio nel momento in cui siamo stati costretti a restare a casa. È stato il paradosso del percorso di Mancini. Tifosi nuovamente innamorati dopo l'Apocalisse firmata da Ventura, ma fuori dallo stadio. Tv e basta. Gli applausi da casa e non in presenza. La notte romana avrà anche quel compito, cioè di riaprire al pubblico. Sono circa 15 mila gli spettatori: accontentiamoci, per ora.