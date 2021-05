Italia, in bilico i romanisti: Mancini insidiato da Toloi, Cristante da Sensi

I due giallorossi ancora non sono sicuri di andare agli Europei

Mancini dovrà tagliare 9 giocatori dal gruppo degli attuali 35 per arrivare ai 26 per l'Europeo. Intanto si limita a 7, trattenendo con sé 2 riserve. La raffica di infortuni lo costringe a cautelarsi, scrive Ugo Trani su "Il Messaggero": il più serio è Verratti, ma non vuole rinunciarci. Poi Sensi. Anche Spinazzola e Pellegrini sono appena usciti dalla convalescenza. Già esclusi dovrebbero essere Cragno, Ferrari, Biraghi, Castrovilli e Grifo. Altri 2 usciranno dai ballottaggi di queste ore. "I dubbi sono un paio", conferma il ct. Il nono difensore e il settimo centrocampista: Toloi "gran giocatore" è in rimonta su Mancini; Pessina è dentro perché "calciatori così tecnici e duttili sono preziosi per la Nazionale", Cristante ancora no, dipende da Sensi. In più c'è Politano che spaventa Kean. E Raspadori può essere la sorpresa last minute.