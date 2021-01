Inzaghi e Fonseca: avanti senza freni

Un derby (perso da Pioli) gli ha regalato la panchina, un altro derby può allungargli il contratto (di un anno a 2,5 milioni più 500mila di bonus) e la vita. Forse per questo Inzaghi ha vissuto con quest’ansia e molta pretattica la vigilia. Adesso però Simone, deve riprendersi pure la stracittadina e punta al nuovo contratto. Vuole colpire Fonseca con qualche effetto (il doppio mediano nel 3-4-2-1 specchiato) a sorpresa: “Conosciamo bene la Roma, è un’ottima squadra, con un ottimo allenatore e sta facendo molto bene. Hanno grandi individualità, ma noi non siamo inferiori” riporta Stefano Carina su Il Messaggero.

Più tranquillo Fonseca che si regala una battuta: “Visto che dico sempre vediamo domani’ stavolta dico lo scopriremo domani’ anche se ho già deciso”. In realtà c’è poco da decidere. L’unico dubbio della vigilia è come al solito tra Cristante e Villar. Nell’ultimo derby venne preferito il nazionale azzurro, in marcatura su Milinkovic mentre Veretout prese in consegna Luis Alberto. Paulo però sottolinea: “Vero, ma giocavamo con un altro modulo”. Quasi un’ammissione che alla fine sceglierà lo spagnolo. Per Paulo quello di questa sera sarà soltanto il terzo derby: “Non l’ho mai vinto? Non l’ho nemmeno mai perso”, replica a chi lo stuzzica.