Intrigo Zirkzee, ma Massara ha il piano B: spunta il croato Pasalic dell’Orlando City

C'è un nome - il solito - che a Trigoria metterebbe tutti d'accordo. Zirkzee è da tempo il profilo individuato da Gasperini che se lo sarebbe preso volentieri già un paio d'anni fa a Bergamo. L'idea del Manchester United è quella di cederlo a metà gennaio, quando la Coppa d'Africa sarà agli sgoccioli e torneranno Diallo e Mbeumo. Da non sottovalutare l'aspetto economico: la prima richiesta è di 50 milioni di euro, troppi per le casse giallorosse. I Friedkin hanno dato l'ok all'operazione, ma serve uno sconto. I piani "B" non mancano: Yuri Alberto del Corinthians è uno dei preferiti, Raspadori è seguito anche dalla Lazio. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Nei giorni scorsi sono stati offerti anche Gudmundsson ed Ekathor: il primo vorrebbe lasciare Firenze, il secondo piace a Massara. Un'opportunità potrebbe arrivare grazie alla sinergia tra Everton e Roma, i due club dei Friedkin stanno pensando a uno scambio tra Beto e Dovbyk. L'ultima idea per rinforzare l'attacco arriva dagli Stati Uniti d'America: si tratta di Marco Pasalic, esterno destro dell'Orlando City, classe 2000 che un anno fa era finito nel mirino dell'Hellas prima della scelta di andare a giocare in MLS. E' stato proposto ed è in fase di valutazione.