Inter, Conte ritrova Barella ma Lukaku resta in dubbio: pronto Sanchez

Conquistato il secondo posto, a sei punti dalla Juve, in casa Inter non è più il momento dei rimpianti, scrive Salvatore Riggio su Il Messaggero.

Domani sera i nerazzurri, ospiti della Roma all’Olimpico, non potranno sbagliare. Per la prima delle cinque finali in programma, Antonio Conte può tirare mezzo sospiro di sollievo. La bella notizia è quella relativa a Barella. Il centrocampista è recuperato e contro i giallorossi tornerà titolare al fianco di Brozovic.

Stamane, invece, si saprà qualcosa di più sulle condizioni fisiche di Lukaku. Ieri il belga ha svolto un lavoro personalizzato intenso e punta a essere a disposizione contro la Roma. Se non dovesse farcela, è pronto Sanchez al fianco di Lautaro Martinez.

Alle spalle delle punte ci sarà Eriksen,mentre gli esterni saranno Candreva e Young. In difesa rientrano Godin dalla squalifica e deVrij dal turno di riposo. Unico dubbio che sarà sciolto oggi è quello tra Skriniar e Bastoni per completare il reparto arretrato.