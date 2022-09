Infortuni muscolari e approccio svagato. Le due spine di Josè

Mourinho dovrà porre rimedio per non compromettere la stagione

Un dato eccezionale, ottenuto grazie all'attenzione maniacale per le statistiche individuali dei calciatori e agli allenamenti pensati proprio per prevenire incidenti spiacevoli. Quest'anno non è cambiato nulla nello staff, l'approccio al lavoro è sempre lo stesso e i giocatori seguono con fiducia le indicazioni. In molti continuano ad avere un preparatore privato che, però, è limitato nelle funzioni proprio per evitare sovrapposizioni con il programma ufficiale.