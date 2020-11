Infortuni e Covid: Roma a pezzi

Il nuovo tampone di Dzeko ha dato esito positivo ma con una bassa carica virale, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Per questo il bosniaco dovrà aspettare un paio di giorni prima di tornare a Trigoria. Oggi ci sarà un nuovo test che potrà dare il via libera per la visita di idoneità. Dzeko sta bene, non accusa più i leggeri sintomi di qualche giorno fa. Se ce la dovesse fare per lui si aspetta un posto in panchina, altrimenti appuntamento in Romania dove la Roma sfiderà il Cluj giovedì prossimo.

Anche in quel caso potrebbe restare a riposo. Una gestione strategica che gli permetterebbe di recuperare senza fretta. Le difficoltà per Fonseca si ampliano visto che non potrà fare affidamento neanche su Fazio, Kumbulla e Santon (tutti positivi), mentre sono in dubbio anche Spinazzola e Perez. Il terzino sta tentando il recupero, ma se non ce la dovesse fare allora ci sarà spazio per Calafiori. Il talento rinnoverà a breve anche il suo contratto fino al 2025, cosa che hanno fatto già Zalewski e Ciervo, ma fino al 2024.