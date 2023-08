Indiscrezioni e certezze: tifosi in delirio. Anche Boniek chiede: “Quando sbarca?”

Addirittura, Zibì Boniek sul suo profilo Twitter, incuriosito dalla vicenda, ha interpellato direttamente il club: “A che ora arriva?”, ha scritto il polacco. Notizie non confermate hanno cominciato a spargersi a macchia d’olio per la città: “Arriva domenica alle 18”, “Ha firmato”, “È fatta”. C’è addirittura qualcuno che sabato sera si è presentato all’aeroporto di Olbia. Cosa c’entra? L’areo privato che ha portato Tiago Pinto e Ryan Friedkin a Londra è decollato un paio d’ore dopo verso il capoluogo sardo, ma a bordo c’era una famiglia inglese che stava per cominciare le vacanze. Insomma, l’attesa è alle stelle, nei bar aperti in città non si parla d’altro, in spiaggia è l’argomento principale, addirittura i bambini chiedono ai loro papà, sempre attaccati al telefono, aggiornamenti tra un bagno e l’altro. C’è chi è pronto a partire per Ciampino, chi dice che arriverà a Fiumicino perché può contenere più gente. In realtà il volo non è ancora schedulato, perché la trattativa non è andata in porto. Ma non importa, la voglia di accogliere Lukaku in città va oltre quello che sussurra la realtà. Intanto, le forze dell’ordine hanno già definito un piano di sicurezza per non farsi trovare impreparate all’arrivo dell’attaccante.