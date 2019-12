In vacanza c’è chi riposa e chi si sposa: le ferie non sono mai uguali per tutti

Chi non si allontanerà da casa è Lorenzo Pellegrini, che per il primo Natale da papà – la sua Camilla ha poco più di quattro mesi – ha scelto di festeggiare in famiglia. Chi, invece, non dimenticherà davvero mai queste vacanze è Gianluca Mancini, che oggi pomeriggio sposerà Elisa, sua compagna da cinque anni. Si diranno sì a Firenze (attesi Spinazzola, Caldara, Cristante e lo stesso Pellegrini), in una location di lusso, con un tema a base di fiori rossi, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Dzeko e Perotti hanno scelto Dubai per trascorrere le loro vacanze al caldo. Così come Kluivert, con fratello e amici che si dirigeranno ai Caraibi.

Al freddo ci sarà Zappacosta, che dopo qualche giorno in famiglia (e a Trigoria, dove si è allenato anche ieri per recuperare prima possibile dall’infortunio al ginocchio), andrà a rilassarsi a Cortina. Freddo anche per Pastore, che ha raggiunto la moglie Chiara e i figli Santiago e Martina in Argentina. Ha raggiunto la famiglia in Portogallo anche Paulo Fonseca: intercettato sabato mattina a Fiumicino, sorridente, giacca di pelle, insieme a moglie e figlio piccolo (9 mesi) tornerà a Roma subito dopo Natale.

È sbarcato ieri alle Maldive, invece, Alessandro Florenzi, con le figlie e la moglie Ilenia. Per lui, un po’ di serenità, con la sensazione che l’addio, che sembrava molto vicino ad inizio mese, adesso sia invece più lontano. Alle Maldive è atteso anche Francesco Totti, pronto a mettersi alle spalle l’anno in cui ha detto addio (o arrivederci) all’amore di una vita.