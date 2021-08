In Turchia con Shomurodov. Nel mirino di Abraham la Fiorentina

Giovedì in Turchia Mourinho potrebbe riproporre la stessa formazione schierata con il Raja Casablanca

Per il momento la Roma dovrà fare a meno di Abraham. Quasi impossibile averlo giovedì, molto difficile convocarlo con la Fiorentina. Il giocatore deve tornare a Londra per mettere a posto il visto, al suo ritorno dovrà rispettare cinque giorni di quarantena. Potrà allenarsi a Trigoria e tornare a casa. La partita con la Fiorentina è considerata "lavoro", quindi in teoria sarà a disposizione, anche se praticamente senza allenarsi, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Per ora tocca ancora a Shomurodov, che si merita la vetrina per le buone prestazioni avute finora. Per giovedì probabile che rivedremo l'undici schierato contro il Raja Casablanca sabato.