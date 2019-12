Totti torna in tribuna. Dopo aver seguito la Roma nella partita dell’Olimpico contro il Milan (27 ottobre, 2-1 per i giallorossi), Francesco ieri ha esordito in trasferta presentandosi a San Siro.

L’ex capitano, come riporta Il Messaggero, si è intrattenuto a parlare per qualche minuto con Guido Fienga, Ceo del club capitolino, con il quale è rimasto in ottimi rapporti.