Definito il programma delle quattro amichevoli in Portogallo. La Roma volerà in Algarve il 12 luglio e rientrerà a Trigoria il 24, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Primo appuntamento il 13 luglio contro il Sunderland all’Estadio Muncipal de Albufeira, impianto in cui i giallorossi si alleneranno per tutta la durata del ritiro. Il secondo il 16 contro il Portimonense, prima divisione portoghese. La terza amichevole Faro il 19 luglio all’Estadio Algarve con lo Sporting Lisbona. L’ultima contro il Nizza di nuovo ad Albufeira. Aggiornamento abbonamenti: la quota per il campionato è 35.600, oltre 10mila abbonati hanno confermato il loro posto anche per le partite di coppa. In Portogallo 4 amichevoli. Abbonati, quota 35.600.