In Norvegia spazio alle seconde linee

Mourinho costretto a stravolgere l’undici che questa sera partirà titolare. Si rivede Villar ma non come regista bensì nell’inedito ruolo di trequartista

C’è chi la neve, come ammette Darboe, non l’aveva mai vista. Bodo accoglie la Roma tra raffiche di vento e una fitta nevicata che hanno costretto il volo a ritardare l’atterraggio, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Mourinho costretto a stravolgere l’undici che questa sera partirà titolare. In difesa, con Karsdorp rimasto a Trigoria insieme a Zaniolo, spera in una chance Reynolds. In mezzo tocca al tandem Kumbulla–Ibanez, con Mancini a riposo. In mediava invece via libera all’inedita coppia Darboe–Diawara. Ma novità è davanti: si rivede Villar ma non come regista bensì nell’inedito ruolo di trequartista. Toccherà allo spagnolo innescare Shomurodov, Perez e capitan El Shaarawy.