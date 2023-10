In difesa c’è Llorente, Cristante in mediana

Il cambio di marcia difensivo è coinciso con l’arretramento di Cristante tra i centrali, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. L'ultima volta che ha giocato centrocampista è stata contro il Genoa, gara nella quale Rui Patricio ha incassato 4 gol. Era il 28 settembre e i tre difensori Mancini, Llorente e Ndicka sono gli stessi che giocheranno oggi con il Monza. Da quella partita in poi, i giallorossi hanno incassato solamente una rete (contro il Cagliari) e vinto sempre .

Cristante nelle tre partite in questione è scalato in difesa, ma contestualmente è aumentato anche il rendimento di Bove e Paredes che hanno avuto un'impennata di contrasti vinti a centrocampo diminuendo drasticamente i tiri nello specchio della porta dell’'avversario (0 del Frosinone, 1 del Servette e 2 del Cagliari).

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.