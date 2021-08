In attacco tocca al vice-Zaniolo: si scalda Perez

A Salerno lo spagnolo, ex Barça, potrebbe sostituire Nicolò squalificato

Per una volta preferisce non dare indicazioni. La scusa? "Ancora non ho detto chi gioca ai giocatori", sorride. Poi torna serio ma la sostanza non cambia: "Shomurodov? Possiamo fare tutto. Giocare come adesso o cambiare". Il problema sinora non si era mai posto, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Il doppio giallo rimediato da Zaniolo (allenatosi ieri regolarmente ma non partito con la squadra) contro la Fiorentina cambia le carte in tavola. Dando un'occhiata a come Mourinho si è comportato sinora, non ci dovrebbero essere dubbi: giocherà Carles Perez. Questo almeno ha detto il lungo pre-stagione. Lo spagnolo, infatti, è stato (quasi) sempre l'alter ego di Nicolò. È accaduto con la Triestina (Perez subentrato al 1'st al posto del nazionale azzurro), il Debrecen (stavolta Zaniolo per l'ex Barça dal 1'st), il Porto (Perez al 68'), il Belenenses (1'st Zaniolo) e il Real Betis (18'st Perez). Con il Siviglia hanno giocato insieme nel finale di gara mentre il giorno della presentazione contro il Raja Casablanca, la volontà di dare spazio a tutti (13 cambi) svilisce la valenza del dato statistico.