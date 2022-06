Il video-saluto di Pellegrini prima della sedazione: si avvera il sogno di Fabio

Quando vede il suo idolo , Lorenzo Pellegrini , capitano della Roma, parlare con lui in un videomessaggio, mentre è in ritiro con la nazionale, Fabio Ridolfi , romanista da sempre, apre ancora di più i suoi occhi . L’unico organo del suo corpo che può ancora muovere, il solo collegamento con il mondo esterno.

E in quegli occhi appare per un attimo la sorpresa, come riporta Il Messaggero, forse una piccola scintilla di serenità, perché per il 46enne di Fermignano, quello è l’ultimo desiderio. Fabio, da 18 anni costretto a letto da una tetraparesi e in attesa di accedere alla procedura di accedere alla procedura di suicidio medicalmente assistito tramite il Comitato Etico della Regione Marche, ha scelto di essere sottoposto alla sedazione profonda ed è morto ieri pomeriggio.