Il tuffo di De Rossi e la Nazionale dei riti

Il tuffo sul tavolo bagnato dello spogliatoio DDR lo aveva già fatto dopo la vittoria in semifinale sulla Spagna, ed aveva promesso di replicare in caso di successo nell’ultimo atto

Così all'improvviso, come un "Tottiano" 'mo je faccio er cucchiaio'. Un simpatico retroscena sul video di Daniele De Rossi che tanti sorrisi ha strappato dopo la vittoria dell’europeo dell’Italia: nelle immagini l’ex capitano giallorosso si lancia in tuffo su dei tavolini bagnati, scivolando fino all’altro capo della superficie ed abbandonandosi ad un’esultanza degna dei tempi migliori. Un gesto che DDR aveva già mostrato, non a favore di camera, a seguito della vittoria in semifinale sulla Spagna, e che aveva promesso di replicare in caso di successo nell’ultimo atto, quello contro l’Inghilterra.