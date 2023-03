Il tesoro Champions, ossigeno per i bilanci

Il derby di oggi non mette in palio solo la supremazia cittadina, ma anche una parte della qualificazione alla prossima Champions League. Restare attaccate al treno delle prime quattro è determinante peri conti di Roma e Lazio che, qualora dovessero raggiungere la più importante competizione europea, potrebbero contare su premi generosi elargiti dalla Uefa, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Solo partecipando alla Champions le due squadre della Capitale potrebbero incassare una cifra che si aggira tra 45 e i 60 milioni (analisi basata sui numeri della Champions 2022/23). Se poi dovessero andare avanti nella competizione, sono previsti 9,6 milioni per la qualificazione agli ottavi, 10,6 per i quarti, 12,5 per la semifinale e 15,5 per la finale (in caso di vittoria altri 4,5). A cui aggiungere i premi partita, i ricavi da stadio e il market pool. Ossigeno per i conti delle società.