Il sorpasso di Scamacca su Morata

Il sorpasso c’è stato. E ora, su Morata, non si può far altro che attendere, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Perché se l’Inter (o la Juventus) affondano il colpo, per la Roma ci sarà poco da fare. I ventuno milioni richiesti dall’Atletico Madrid, ingolosito dalla possibile asta, sono tanti. Quindici pure. L’Inter li ha offerti ma in tre anni: non bastano. E per la Roma c’è anche il problema legato all’ingaggio con quei 6,5 milioni più 2,5 di bonus a fare la differenza sino al prossimo giugno, quando poi lo stipendio sulla base fissa scenderà (prima a 5,5 e poi a 4,5) ma con i soliti premi pronti a riportarlo in quota.