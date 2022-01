Il secondo tempo? Per l’audience…

Mourinho nel post partita di Roma-Empoli racconta che cosa è successo nella ripresa

Quattro gol in 13 minuti scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Mourinho fa festa: "È un grande risultato. Dopo i pareggi dell'Atalanta con la Lazio e della Fiorentina era fondamentale fare i tre punti. La ripresa? Se segnavamo il 5-0 la gente avrebbe spento la tv. L'abbiamo fatto per l'audience, che cosi è rimasta alta". Ride è di buon umore. Analizza poi tatticamente la gara "Avevamo studiato l'Empoli sapevamo l'importanza di Ricci, per questo motivo ho messo Mkhitaryan su di lui". Ora dopo la sosta si riparte con il Genoa "mi aspetto di ritrovare il pubblico. Mi fa andare in confusione questa cosa che ci siano 5000 persone all'Olimpico e a San Siro come a Venezia ed Empoli".