Il Santos fa muro per Marcos

Un altro no, l'ennesimo. Dopo Beltran, il Santos ha chiuso ancora una volta la porta per Marcos Leonardo. Come riportato da Stefano Carina su Il Messaggero, a spiegare il motivo, André Gallo, nuovo coordinatore tecnico del club: "Il Santos, nelle condizioni nelle quali si trova, non farà questo affare". A meno di clamorose riaperture, anche il capitolo Marcos Leonardo va quindi archiviato. Incassato il colpo basso, Pinto guarda avanti. Tutto continua a convergere su Zapata. Il club nerazzurro per Duvan è anche disposto ad accettare la formula del prestito oneroso ma questo deve poi tramutarsi in obbligo. La Roma ha pensato di subordinarlo al 50% delle presenze: parametro ritenuto eccessivo dalla società bergamasca. L'altra opzione è trasformare il prestito oneroso in una sorta di anticipo: 3 milioni subito e il resto a fine anno, lasciando la possibilità alla Roma la decisione se riscattarlo o meno. È chiaro che un prestito di 3 milioni preluderebbe l'acquisto definitivo. Con Renato Sanches che attende il via libera dal Psg, l'altro capitolo aperto riguarda il possibile sostituto di Matic. La Roma ha contattato Paredes e ha ricevuto la disponibilità dell'argentino a tornare nella Capitale. Il problema, come al solito, è la formula. Perché il Psg ha ricevuto un'offerta dal Galatasaray di 6 milioni. Paredes preferirebbe tornare in Italia. Chiaro, però, che non potrà attendere la Roma in eterno.