Il piano di Mourinho è special

Lunedì sarà un nuovo inizio. È come se José Mourinho cominciasse un’altra stagione, con dinamiche diverse rispetto ad agosto e un programma nuovo da stilare in vista del 4 gennaio. Ciò che resterà uguale sono i giocatori, anzi, ce ne sarà qualcuno in meno. Dybala e Rui Patricio, ad esempio, si aggregheranno direttamente verso fine dicembre. Da tenere sotto controllo anche gli infortunati, dato che Spinazzola non riuscirà a tornare in campo prima di metà gennaio, non è riuscito a recuperare. Wijnaldum, invece, dà segnali confortanti da Dubai. Calcia il pallone e corre sul campo, ma José non potrà utilizzarlo prima di febbraio. E poi c’è il caso Karsdorp: è nella lista dei convocati per il 12 dicembre, ma non è certo che si presenti. I rapporti - sottolinea Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - sono ormai deteriorati, anche se Mourinho fosse pronto a riabilitarlo (impossibile), Rick ha intenzione di cambiare squadra al più presto. Pinto proverà a cederlo a titolo definitivo (il prezzo fissato è di almeno 10 milioni ma difficilmente potrà essere ottenuto). L’obiettivo sarà portare un terzino destro in prestito da sfruttare nei sei mesi finali.