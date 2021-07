Il Palmeiras vince in Copa Libertadores, Vina in panchina

L'uruguaino non è sceso in campo nel ritorno degli ottavi di finale

Il Palmeiras di Matias Vina batte di misura i cileni dell'Universad Catolica nel ritorno degli ottavi di finale di Copa Libertadores e passa così ai quarti. Dopo l'1-0 dell'andata in Cile, la formazione brasiliana ha ripetuto lo stesso punteggio tra le mura di casa, con il terzino sinistro che ha guardato la partita dalla panchina senza scendere in campo. E' ormai prossimo infatti il trasferimento di Vina alla Roma (come ha confermato lo stesso Tiago Pinto). Intanto il club giallorosso sta ragionando se far arrivare Vina direttamente a Roma dove dovrà restare 5 giorni in quarantena, oppure se dirottarlo direttamente in Portogallo. Come riportato da Ugo Trani su Il Messaggero, la società preferirebbe si presentasse in Italia per fargli svolgere le visite mediche in una struttura di sua fiducia.