"Stone": l'hanno chiamata in inglese, pietra. Più posti: si passa dai 55mila della versione iniziale a 60mila. Quindi anche più parcheggi, scrive Fernando M. Magliaro su Il Messaggero. Poi, un impianto green, acusticamente isolato, che per struttura architettonica interna ricorderà il Colosseo con i suoi grandi archi. E un investimento che lievita: si passa dai 535/560 milioni di euro della versione iniziale a 960 milioni di oggi. Vediamo quali sono i primi dettagli e segreti del progetto versione 2.0 del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Alla base di questo incremento molto consistente dei costi - che facilmente, di qui a quando aprirà il cantiere sarà arrivato al miliardo di euro - c'è un aumento della qualità dei materiali utilizzati per realizzare la futura casa giallorossa. Nel corso dell'incontro in Campidoglio con l'Amministrazione comunale, i vertici della Roma hanno fatto riferimento al fatto che all'interno dell'impianto verrà utilizzato il marmo, travertino, e il bronzo nelle rifiniture degli ambienti. Un altro elemento sorvegliato speciale è l'impatto acustico: a poche centinaia di metri in linea d'aria da dove dovrebbe sorgere lo stadio c'è l'ospedale Sandro Pertini. Fin dall'inizio una delle prescrizioni più stringenti è stata quella di ridurre a zero l'impatto acustico degli eventi sul nosocomio. Per questo, ad esempio, la Roma tirerà su un parcheggio multipiano in un'area posta a metà fra lo stadio e l'ospedale che avrà anche la funzione di schermo acustico. Altra accortezza già prevista nel progetto è quella di utilizzare una parte degli almeno 4mila alberi nuovi che dovranno essere piantati nel quadrante come barriera acustica naturale.

L'elemento iconico più atteso e innovativo è quello del disegno interno dell'impianto. Il primo aspetto che salta all'occhio è l'asimmetria delle due curve: la Nord ha un angolo "morbido". Al contrario, la Sud ha un angolo stretto che, unito alle dimensioni globali del settore. L'esterno è realizzato con una serie di elementi verticali in grado di convogliare le correnti d'aria all'interno del catino - scherzando si parlava di "ponentino" - e i corridoi di accesso all'impianto, dove troveranno posto anche servizi come il bar, saranno realizzati con una serie di alti archi - 23mila posti - la renderà una specie di "muго" giallorosso. Un muro molto impattante. Nella versione iniziale del progetto si faceva riferimento a 55mila posti. Ora si è passati a 60mila quindi, di fatto, poco più di un terzo degli spettatori sarà collocato in curva Sud. Altro aspetto che sarà una caratteristica del nuovo stadio è la sua ecosostenibilità ambientale attraverso l'uso di pannelli fotovoltaici per approvvigionare parzialmente l'energia elettrica necessaria. Ovviamente, l'aumento dei posti all'interno dello stadio comporterà la modifica anche del numero dei parcheggi a servizio dell'impianto. Nella versione originale del progetto, si faceva riferimento a 4.400 posti auto che avrebbero "coperto" un totale di poco meno di 10mila spettatori. Ora, però, il numero dei posti da realizzare sale almeno a 6.500 unità, quindi 2.200 posti in più.