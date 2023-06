Il Milan tenta N’Dicka. Frattesi, si tratta: Pinto punta Tielemans

Tiago Pinto ha lasciato Milano e per un paio di settimane viaggerà per mezza Europa a cercare acquirenti che possano versare 30 milioni nelle casse della Roma, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Impresa ardua, considerando che Tammy Abraham era praticamente venduto all'Aston Villa proprio per quella cifra e che tutto è saltato per l'infortunio al ginocchio. In difesa si registrano alcuni problemi per N'Dicka che ha salutato l'Eintracht e aveva trovato da tempo un accordo verbale con la Roma. Ma nelle ultime ore si è fatto sotto il Milan che oltre alla Champions può garantire un ingaggio leggermente più alto. Chi, invece, è ancora certo di volersi trasferire a Trigoria è Davide Frattesi. Nell'incontro andato in scena mercoledì a Milano tra il gm romanista e l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, si è parlato anche del trasferimento del centrocampista. Le possibilità ci sono e la Roma, oltre a contare sulla proprietà del 30% del cartellino, è aperta a inserire uno tra Tahirovic, Volpato e Missori. Piace anche Youri Tielemans che lascia il Leicester a parametro zero. Fa gola a mezza Europa.