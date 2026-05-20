Abbiamo visto tante Roma in questa stagione; quella che faticava a segnare, ma subiva poco e Svilar era insuperabile. Quella che ha trovato con maggiore facilità, e con Malen in più, la via della rete nella seconda parte del campionato, cominciando a concedere qualcosa là dietro, con Mile più incerto rispetto ai primi cinque mesi. Abbiamo visto pure la trasformazione dei difensori, che oltre a proteggere la porta di Svilar, hanno pure contribuito in termini di gol alla rincorsa della Roma verso un posto in Champions League. Ognuno di loro in qualche modo è stato decisivo sotto porta. Sono stati determinanti, ad esempio, le reti dei vari Mancini, Ndicka ed Hermoso nei momenti caldi. Mancio di reti, in quest'annata - scrive Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - è arrivato a cinque dopo la doppietta contro la Lazio, cosa mai accaduta per un difensore nel derby della Capitale. Tolto Malen, che fa storia a sé, e Soulé, che per la prima parte della stagione ha trascinato la Roma con sette reti, Gianluca ha segnato come Ferguson e due reti più di Dovbyk. Cinque reti, come Mancio, le hanno messe a segno anche Ndicka (tre in campionato e due in Europa League) e Wesley. Tutto questo per dire, che Malen (14 reti in totale) e Soulé non possono bastare se si vuole alzare il livello generale della squadra.