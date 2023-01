Il gruppo torna a sorridere e il gol ora è affare di coppia

La Roma si è ritrovata. Il gioco è migliorato, la classifica sorride e il blocco offensivo finalmente fa divertire, con quello difensivo che regge sempre bene, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Non accadeva dal 2010 che i giallorossi non realizzassero 10 punti nelle prime quattro gare di campionato dopo la sosta invernale. Non solo, in tutta la stagione sono stati messi a segno 9 clean sheet, di cui 7 in Serie A. La coppia Abraham-Dybala comincia a ingranare, si scambiano assist e abbracci. si cercano in campo e finalmente si trovano.