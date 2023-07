Il gm Pinto è sbarcato in Portogallo: si accelera per Sanches e Scamacca

Tiago Pinto è atterrato in Portogallo. È qui per assistere all'amichevole di stasera contro il Braga e per restare - a meno di blitz improvvisi qua e là - fino alla sua conclusione, prevista per il 2 agosto, con il test finale contro la Farense. Si è presentato, come prevedibile, senza il centravanti né il centrocampista, che però sono nella sua testa, oltre che nel cuore di Mourinho, che non vede l'ora di rendere la sua rosa extra large per poter competere almeno per la Champions, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Pinto ha ben in testa quello che non può fare e quindi si concentra su quello che è nelle sue possibilità, portafogli e bilanci permettendo: Scamacca - come è noto - ha costi nettamente inferiori rispetto a Morata. Il West Ham si sta convincendo che il prestito possa essere una soluzione per rivalorizzare Gianluca, Pinto cerca il colpo a costo zero, o quasi, per poi decidere di investire su di lui nella prossima stagione: quindi, prestito con diritto di riscatto. Poi c'è la questione Sanches, che Luis Enrique ha convocato per l'ultima amichevole ma lo ha tenuto in panchina. Si sa come il tecnico asturiano sia molto severo con quei calciatori privi di grandi stimoli e magari un po' fragili fisicamente. Lo sta stu-diando, ma diciamo che se dovesse lasciare Parigi non si fascerebbe la testa.