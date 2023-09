Il falso problema del gioco

A Torino la Roma ha giocato benino, ha preso in mano la partita nella ripresa, ma ha mollato nell'azione del gol di Zapata. Ci è mancato il capitano Pellegrini. Ho letto di critiche nei suoi confronti, sono follie romane abituali ma non giustificabili, come quelle, in passato, su De Rossi e perfino su Florenzi. Il Genoa può essere temibilc in casa, oppure arrendevole e non sai mai cosa ti tocca. Gilardino tenterà di ripetere il colpo di Juric, che con un pareggio si è sentito Re e dominante. A Genova, si puo giocare per vincere, convinti che i numeri e le statistiche non raccontano la vera Roma.