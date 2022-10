Il dramma sul volto di Dybala. Anche il Mondiale a rischio

Una perdita enorme per la squadra che in Dybala aveva l’unico attaccante capace di concretizzare le palle gol. Il terminale offensivo ideale, l’uomo che ha dato respiro all’attacco fino a questo punto della stagione. Fatale è stato il calcio di rigore guadagnato da Abraham, mentre l’Olimpico esultava per il vantaggio lui aveva capito che qualcosa non andava. Si è toccato la coscia sinistra mentre i compagni lo abbracciavano, ha chiesto immediatamente il cambio e si è accomodato in panchina. Volto scuro, occhi lucidi, una enorme fasciatura sulla coscia a fissare il ghiaccio nella parte anteriore. Parlottava con il preparatore accanto lui, non riusciva nemmeno a distendere la gamba, poi si è tolto la maglia e la pettorina e con un gesto di stizza l’ha lanciata. Nelle prossime ore si sottoporrà a esami strumentali per capire il grado della lesione e il tempo che ci vorrà per recuperare.