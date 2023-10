Il doppio volto della nuova Roma. Attacco super, difesa da rivedere

I problemi sono in difesa. Anche contro il Frosinone due errori nel primo tempo della premiata ditta Ndicka-Rui Patricio potevano costare cari. L'ivoriano abbiamo capito che per caratteristiche è diverso da Ibanez. Forse, ad agevolarlo, potrebbe essere il ritorno di Smalling (out con il Servette, si spera in panchina a Cagliari). Perché anche il brasiliano aveva un rendimento con Chris vicino e un altro (molto più deficitario) senza. Per conferma basta vedere gli errori/orrori che sta collezionando in Arabia. Non in Premier League. E poi c'è la mancanza del signor Matic. Che faceva reparto da solo, coadiuvato da Cristante. Ora Bryan, nella migliore delle ipotesi, gioca mezzala. E play c'è Paredes che anche quando aveva 20 anni, un conto è quando ha la palla tra i piedi e un altro quando deve recuperarla. La stagione della Roma passa proprio dalla ritrovata solidità. Perché poi lì davanti, la Lu-Pa un gol lo segna sempre.