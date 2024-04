Il dolore di De Rossi: “Non ce la facciamo”

L'arbitro Luca Pairetto forse è stato il primo a capire come doveva essere gestito quel momento di alta tensione: si è fatto guidare da chi aveva gli occhi pieni di paura, dai giocatori in campo, quelli della Roma, terrorizzati a quelli dell'Udinese, increduli. Come scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero non ha preso decisioni affrettate, non ha imposto il suo ruolo. «Ditemi voi se ve la sentite», si capisce dal labiale del direttore di gara. Daniele De Rossi si era tranquillizzato quando ha visto Evan Ndicka uscire, cosciente, alzando il pollice, come a dire: «Tutto ok». Il tecnico parla con l'arbitro e chiede di tornare nello spogliatoio per accertarsi delle condizioni dell'ivoriano, non poteva prendersi la responsabilità di dare il suo parere positivo, anche perché quel gesto rassicurante di Ndicka non poteva bastare. Pairetto gli concede il tempo di entrare nello spogliatoio e capire se ci sono le condizioni di riprendere il gioco. De Rossi, accompagnato da Gianluca Mancini, che si era tolto la tuta pronto ad entrare al posto dell'ivoriano, entra nel tunnel del Bluenergy Stadium, mentre le due squadre, dirigenti compresi restano in campo. Al rientro, il tecnico della Roma tranquillizza chi gli chiede notizie: «Sta bene sta bene». Poi riferisce all'arbitro di aver parlato con i medici, i quali gli hanno assicurato che il calciatore si era ripreso e stava bene. Ma poi Daniele ha preferito puntare sullo stato d'animo dei giocatori, ancora scossi. «I ragazzi non ce la fanno, vogliono restare lì con lui», così De Rossi all'arbitro Pairetto, che non ci mette molto a convincere anche i giocatori dell'Udinese. Il tecnico Cioffi ha seguito l'evolversi della situazione minuto dopo minuto, così il dirigente bianconero Federico Balzaretti, ex giallorosso. Tutti d'accordo: non si prosegue.