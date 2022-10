Il derby di Roma perde due big. Spinazzola, l’ultimo di una lunga serie

In principio fu Ebrima Darboe: traumatico scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Pochi ricordano il dramma di questo ragazzo al quale, in piena preparazione, è saltato il legamento crociato del ginocchio destro. Era il 16 luglio, si giocava l’amichevole contro il Portimonense. L’ultimo della lista, che poi ricorderemo, è Leo Spinazzola: muscolare. Lesione del retto femorale sinistro, ieri. Non un problema da poco, ne avrà per diverse settimane, ovviamente non è partito per Vero- na, e lo rivedremo dopo il Mondiale. Se lo scorso anno, il numero degli infortunati è rientrato nella normalità, in questa stagione ne è uscito da tempo ed è difficile pensare - per gli infortuni muscolari - sempre e solo al caso. Spesso dipende dai carichi, dalle singole fragilità, dai recuperi affrettati, dalle tante gare ravvicinate. Non è facile estrarre un solo motivo. E se escludiamo i calciatori che hanno subito traumi, quindi casuali, chi ha riportato guai musco- lari non entra nelle famose dita di una mano. Spinazzola non è solo: Nicola Zalewski, Stephan El Shaarawy, Marash Kumbulla (due volte) Paulo Dybala (due volte) e Nemanja Matic gli fanno compagnia. Poi c’è Rick Karsdorp che, prima di subire la rottura del menisco (17 set per gli infortuni muscolari - sempre e solo al caso. Spesso dipende dai carichi, dalle singole fragilità, dai recuperi affrettati, dalle tante gare ravvicinate. Non è facile estrarre un solo motivo. Insomma, Mou fatica a mettere in campo la stessa formazione per due partite di fila e spesso è costretto a rinunciare a titolari veri. Kumbulla ed El Sha sono stati “aiutati” dalla sosta per le nazionali, visto che hanno guadagnato tempo per recuperare senza saltare ulteriori partite: entrambi si sono fermati nella gara contro il Monza e sono rientrati alla ripresa del campionato, a San Siro contro l’Inter, avendo dato forfait “solo” con Udinese, Empoli ed Atalanta.