Il biennio incerottato di Paulo: 114 infortuni (e non solo per caso)

Da Smalling e Pastore fino a Spinazzola e Veretout, tante ricadute sono figlie di una non adeguata gestione dei recuperi

Era inevitabile che la stagione post-lockdown presentasse un tributo d'infortuni maggiore. La Roma ha allestito una rosa di 24 elementi (esclusi i giovani e il lungodegente Zaniolo) ai quali a gennaio si sono aggiunti El Shaarawy e Reynolds. A conti fatti, non è bastato. Vien da sé chiamare in causa i protocolli medici di recupero, la gestione effettuata dall'allenatore e dal suo staff, i carichi di lavoro eseguiti in queste settimane, le gare ravvicinate, il tentativo di riavere calciatori prima del previsto: una serie di elementi che ormai non sono più dettagli ma il cuore del problema. Detto che la volontà dei Friedkin è quella di mettere mano nello staff medico, affiancando quantomeno un consulente esterno, qualcosa andrà rivisto anche nelle scelte di mercato. La decisione in quest'ultima stagione di puntare su una spina dorsale composta da Smalling (31), Mkhitaryan (32), Pedro (33) e Dzeko (35) attorno alla quale ruotare i giovani in rosa, s'è rivelata un flop. L'usato sicuro con annessa una carta d'identità datata, comporta che all'esperienza facciano da contraltare più rischi a livello di contrattempi. Per informazioni chiedere anche a Pastore. Purtroppo il logorio fisico, ad una certa età, non fa sconti.