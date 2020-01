Idee più chiare dopo questi 90’

Alle 20 di questa sera avremo le idee più chiare sulla stagione della Roma, scrive Paolo LIguori su Il Messaggero nella sua rubrica ‘Curva Sud’.

Dobbiamo dire della Roma di Fonseca, perché ormai sul palcoscenico è rimasto solo l’allenatore, Pallotta è a casa da tempo, il resto del management è fermo,in attesa di un lungo passaggio di proprietà.

Le condizioni peggiori per affrontare il derby con laLazio ci sono quasi tutte,perfino le difficoltà di un mercato di gennaio confuso e di rincorsa alle ultime ore. L’unica notizia “discreta”è che la Lazio, oggi, parte davvero favorita, per un evidente superiorità di squadra, per gioco e carattere.

Ma ogni tifoso giallorosso esperto sa che la Roma, in queste situazioni, ha giocato sempre le sue carte migliori nei derby. C’erano l’orgoglio e gli uomini giusti per farlo, però, oggi non sappiamo se Parma e Genova valgono più delle gare con Toro e Juve.

Ce lo dirà il campo oggi e ci dirà-ma solo per chi vuole vedere e capire – quanto vale davvero l’allenatore giallorosso.Per chi ha già capito tutto,Fonseca è un fenomeno, però le prestazioni non corrispondono esattamente al giudizio e non giustificano la stucchevole ripetizione di una squadra alta all’attacco, castigata dall’uno contro uno in difesa.

Vedremo, perché la Lazio è il migliore test possibile.Naturalmente, pronti ad esultare,perché il derby è il derby.