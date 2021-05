Ibanez, voglia di riscatto dopo l’andata da incubo

Il 3-0 dell’andata porta soprattutto il marchio in negativo del brasiliano

Per molti sarà il derby dell'addio, per Roger Ibanez, convocato dalla nazionale olimpica brasiliana, è il derby della rivincita, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Il 3-0 dell’andata porta soprattutto il suo marchio, in negativo: pesanti le responsabilità dei i primi 2 gol. Ora ha la possibilità di rifarsi. Verrà preferito a Kumbulla e stavolta non dovrà occuparsi di Lazzari. Giocando a quattro si dividerà con Mancini il compito di marcare Immobile. Se quella di questa sera è una partita che sposta poco nella classifica, potrebbe invece farlo nelle valutazioni di Mourinho. In tal senso, occhi puntati su Begic, centrocampista classe 2003 del Nova Gorica, in scadenza a giugno.