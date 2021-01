Ibanez: “Siamo esseri umani, sappiate perdonarci”

La salita, un’ascesa dorata, poi giù in picchiata. E’ bastata una parita, e che partita: il derby. Ibanez ha fatto il botto quella sera, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero.

Maledetta sera. Il problema è che Ibanez non era Aldair prima e non è da buttare oggi. Il primo a riconoscere i suoi errori è proprio Roger. che sta pian piano riprendendo fiducia. E dopo Roma-Spezia pubblica il suo sentimento su Instagram. Accorato, sincero. “E’ stata una settimana difficile, forse la peggiore da quando sono in Italia. Ho sofferto molto e ho raccolto le idee per ricominciare, perché in questo sport si può cadere, ma la cosa importante è sapersi sempre rialzare. Oggi abbiamo lottato fino alla fine, ed è quello che faremo sempre per questa maglia. Perdonateci se abbiamo sbagliato, ma siamo anche noi esseri umani. Forza Roma!“. Il brasiliano dimostra maturità, non si nasconde. Sbaglia e chiede di essere perdonato.