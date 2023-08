Ibanez saluta, Zapata insidia Arnautovic. Offerto Muriel

Non solo attacco, perché se Matic dovesse prendere la decisione di lasciare Trigoria, allora si aprirebbe la caccia ad un altro mediano. Il suo possibile addio per firmare un biennale con il Rennes, non è legato alle ambizioni ma a motivi famigliari che potrebbero prevalere sulla sua voglia di restare nella Capitale dove si è ambientato alla perfezione (i giallorossi perderebbero anche i benefici del decreto crescita). La Roma, che non ha ricevuto offerte, valuta il suo cartellino 8 milioni, cifra altissima per un calciatore a fine carriera e di 35 anni. Infatti, i francesi, forti del sì del serbo, ne offrono tre. Sostituirlo potrebbe diventare impresa difficile a meno che il solito Psg non torni ad aiutare Pinto. Lo scorso anno lo ha fatto con Wijnaldum, in questo arriverà Renato Sanches in prestito con diritto di riscatto. E sempre da Parigi potrebbe sbarcare Paredes che, però, ha un anno di contratto e non può essere ceduto in prestito. Altrimenti c’è l’ipotesi Dominguez del Bologna che interessa anche al Milan in caso di partenza di Krunic.