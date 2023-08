Ibanez non è attratto dal Nottingham ma la Roma spera di convincerlo

Il mercato della Roma per decollare ha bisogno di liquidità , scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Così come ha fatto il Milan con la cessione di Tonali (64 milioni), l’Inter con quelle di Onana (52), Pinamonti (20) e Brozovic (18) e la Lazio con Milinkovic-Savic (40). Le plusvalenze di quasi 30 milioni centrate da Pinto, sono servite per restare nei paletti Uefa (non riuscendoci per poco: a ottobre prevista una multa).

Per questo la proposta di 25 milioni che il Nottingham Forest ha avanzato tramite intermediari per Ibañez rappresenta ossigeno per il club che nelle ultime ore ha registrato anche l’interesse dell’Al Ahli. Lasciare la Roma per trasferirsi in una squadra di bassa classifica di Premier League (lo scorso anno si è salvata all’ultimo respiro) non è tuttavia una prospettiva che alletta Ibanez. Figuriamoci in un campionato minore come quello arabo. Comprensibile, ma alla Roma serve denaro fresco per sbloccare definitivamente il mercato in entrata e a Trigoria stanno provando a fargli cambiare idea.