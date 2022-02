Ibanez ko, c’è Kumbulla. Tammy, nessuna lesione

Oggi l'inglese si allenerà a parte. Se anche domani non avvertirà fastidi, si aggregherà alla squadra che partirà per Reggio Emilia

Almeno non piove non sul bagnato, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Abraham, infatti, si è fermato in tempo. Il problema accusato al flessore destro l’altra sera a San Siro non ha provocato lesioni muscolari. E il fatto che ieri non sia stata effettuata un’ecografia, lascia ben sperare. La conferma si avrà questa mattina. L’inglese riferirà le proprie condizioni ai medici e si allenerà a parte. Se anche domani non avvertirà fastidi, si aggregherà alla squadra che partirà per Reggio Emilia. Diverso il discorso per Ibanez. Che ha riportato un trauma al ginocchio sinistro. In giornata svolgerà gli esami. Si temono un paio di settimane di stop. Al suo posto giocherà Kumbulla. Sempre domani, giorno chiave per Spinazzola: il professor Lempainen, chirurgo che lo ha operato, è atteso a Trigoria per sottoporre l’azzurro a due giorni di test fisici e strumentali. Dal responso, si potranno capire i reali tempi per il rientro in campo.