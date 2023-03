I soliti cori antisemiti e una maglia choc. Piantedosi: “Individuare i responsabili”

Dito di nuovo puntato contro gli ultrà biancocelesti all’Olimpico: "Una curva intera che canta cori antisemiti, un ‘tifoso’ in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?", scrive su Twitter la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello."Anpi sta valutando gli estremi di un’azione di carattere penale", giura il presidente, Gianfranco Pagliarulo. Nel pomeriggio - scrive Alberto Abbate su 'Il Messaggero' - il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha telefonato al capo della Polizia, Lamberto Giannini, e al questore di Roma Carmine Belfiore per raccomandare "ogni sforzo possibile finalizzato all’individuazione dei responsabili dei comportamenti antisemiti".