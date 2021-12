I soldati di Mou

Da Smalling a Mancini, da Cristante a Ibanez: è nata una squadra di leader

La metamorfosi è stata totale. Smalling un gigante, in marcatura e per personalità, andando per la prima volta da quando è in Italia testa a testa con un avversario (Zapata). Zaniolo pronto a prendere calci ma anche a darli, come la scivolata che gli è costata il cartellino giallo nel primo tempo. Cristante, spesso e volentieri tacciato di poca personalità, un leone in mediana. Per non parlare di Ibanez, ormai emblema del Mourinho’s style o di Abraham che, sotto gli occhi dell’ex Dzeko, ha giocato una partita degna del miglior Edin. Una squadra cattiva agonisticamente, concentrata, come da tempo non si vedeva. A tal punto che Mancini, uno che di carattere ne ha da vendere, si è dovuto riscoprire a far da paciere.