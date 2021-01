I segreti di Fonseca: “Abbiamo passato più tempo insieme”

Lo scorso anno è cominciata la crisi (la sconfitta con il Torino, poi l’allontanamento graduale dalla zona Champions). In questo cominciano i sogni: la vittoria contro la Sampdoria, il terzo posto e poi chissà. “L’importante è che abbiamo vinto. La squadra è più forte, c’è stato più tempo per lavorare. Oggi siamo stati in controllo e abbiamo meritato di vincere, anche se possiamo fare più gol. Abbiamo creato diverse situazioni. La squadra sta meglio, abbiamo passato più tempo insieme” ha detto Paulo Fonseca a fine gara, come riporta Il Messaggero.