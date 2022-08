I quattro dietro la risorsa in più

Mourinho proporrà la difesa a quattro con una certa frequenza, anche per dare maggiori risorse agli attaccanti

Un vecchio amore, il 4-2-3-1. O per essere precisi, la difesa a quattro. Da lì, Mourinho, s’è sempre spostato poco: dal Porto al Tottenham, mai – tranne in rarissime occasioni in corso di partita – si era vista la difesa a tre (o cinque), scrive Andrea Sorrentino su Il Messaggero.