I primi tifosi giallorossi sono arrivati. E domani allo stadio ci sarà anche Totti

La città è tirata a lucido, alla Puskas Arena fanno gli ultimi preparativi e la fan zone è stata finalmente allestita. Come scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, Budapest è pronta ad ospitare la finalissima di domani, nessuno in città vuole sbagliare perché questo è uno degli eventi più importanti a livello internazionale e sarà anche uno dei tanti biglietti da visita dell'Ungheria. Uno stadio da quasi 70mila posti recentemente ricostruito, imponente, avveniristico e con ogni tipo di comfort. Nel cuore pulsante di Budapest i locali sono pronti ad accogliere le migliaia di tifosi. Il mercato nero dei biglietti, però, tiene sempre banco: ci sono romani che vivono in Ungheria e che non sono riusciti a comprarli, in queste ore li stanno cercando disperatamente ma il pericolo è di spendere cifre folli. In città cominciano a vedersi sciarpe giallorosse, maglie e bandiere, ma il clou arriverà oggi e domani quando partirà anche il charter con gli invitati della società. Ci sarà l'ex presidentessa Rosella Sensi, ma anche Francesco Totti con la sua nuova fidanzata Noemi il figlio Cristian e un amico. E poi gli ex Candela, Cassetti, Rizzitelli e Perrotta. Presenti anche gli attori Edoardo Leo, Emanuele Propizio, Valerio Mastandrea e Carlo Verdone più i cantanti Damiano dei Måneskin, Antonello Venditti, Noemi e Blanco.