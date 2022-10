I nostri uomini del destino

Perché era. all'inizio dell'estate, l'acquisto più importante annunciato da tempo dalla società nerazzurra. Poi è arrivato Mourinho , l'ha convinto e l'ha portato in 48 ore in Portogallo, nel raduno della Roma. Un colpo che ha fatto impazzire i tifosi giallorossi , quasi quanto l'annuncio dello Special One.

Mourinhonon vuole perdere oggi a San Siro, perché è già venuto tre volte da avversario in questo stadio che sente suo. I giocatori per fare bene ce li ha. Dell'Inter c'è poco da dire: è ferita. Per fare risultato ci vuole tanto orgoglio, molta corsa ce un po’ di buona sorte, che è mancata contro l'Atalanta.